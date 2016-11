Oeuvreprijs voor Nile Rodgers

ANP Oeuvreprijs voor Nile Rodgers

AMSTERDAM - Gitarist, componist en producer Nile Rodgers is vrijdagavond in het zonnetje gezet tijdens RTL Late Night. In het programma kreeg hij uit handen van presentator Humberto Tan een Lifetime Achievement Award voor zijn gehele oeuvre.

Door ANP - 18-11-2016, 23:31 (Update 18-11-2016, 23:31)

Nile Rodgers brak eind jaren 70 door met de funky discoformatie Chic, die wereldhits scoorde met Le Freak, I Want Your Love en Good Times. Later werkte hij als producer met ontelbare artiesten. Hij dook onder meer de studio in met David Bowie, Duran Duran en Madonna. In 2013 scoorde hij opnieuw een wereldhit met Get Lucky van Daft Punk en Pharrell Williams.

De 64-jarige Rodgers is in Nederland voor de Let's Dance-discofeesten in de Ziggo Dome.