ANP Volle zalen voor Nederlandse film Layla M

AMSTERDAM - Verschillende bioscopen hebben de komende dagen extra voorstellingen bijgeboekt van de nieuwe Nederlandse film Layla M. In talloze grote steden was de film van regisseur Mijke de Jong de afgelopen dagen doorlopend uitverkocht, ook in grote Pathé-theaters als De Munt en Spuimarkt. Dat heeft distributeur Cinemien zaterdag gemeld.

Door ANP - 19-11-2016, 8:04 (Update 19-11-2016, 8:04)

Layla M vertelt over een 18-jarig moslimmeisje uit Amsterdam-West dat langzaam radicaliseert omdat ze zich buitengesloten voelt door zowel de samenleving als haar familie. Het coming of age-drama kwam ondanks het relatief kleine aantal zalen waar hij draait binnen op de elfde plek in de bioscoop-top 20, met het op één na hoogste doekgemiddelde van alle films die op dit moment te zien zijn.

Layla M was eerder al te zien op grote festivals als Toronto, Londen en Chicago en kreeg vrijwel overal goede recensies. Ook Nederlandse critici prezen het “uitgesproken en actuele” verhaal en hoofdrolspeelster Nora El Koussour, die met de titelrol haar debuut maakt. Na het weekeinde wordt besloten of Layla M vanwege het succes in meer zalen gaat draaien.