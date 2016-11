Oogletsel bij Laurel en Hardy ernstig bekeken

ANP Oogletsel bij Laurel en Hardy ernstig bekeken

UTRECHT - Oogletsel in de films van Laurel en Hardy. Naar dit ongebruikelijke onderwerp heeft de Utrechtse oogarts Richard Zegers samen met zijn nu veertienjarige dochter Lara een onderzoek gedaan dat is gepubliceerd in het medisch-wetenschappelijke vakblad Scottish Medical Journal.

Door ANP - 19-11-2016, 9:59 (Update 19-11-2016, 9:59)

Vijf maanden lang bekeken vader en dochter 92 van de 106 films van het fameuze komische duo Stan Laurel en Oliver Hardy, waarin 'de dikke en de dunne' altijd met elkaar overhoop lagen. De onderzoekers turfden de keren dat er oogletsel optrad (88 keer, vooral bij Hardy) en beschreven wat de gevolgen zouden zijn geweest als het letsel in het echt was toegebracht.

Het vaakst blijkt het slapstick-duo gebruik te maken van de 'eyepoke', waarbij de een zijn wijsvinger in het oog van de ander boort. Ook krijgen de ogen van de hoofdrolspelers het te verduren door stokken, rondvliegende champagnekurken, zwiepende takken, buskruit, een haarborstel en vogelpoep.

Blind

In de films veroorzaken de oogletsels geen blijvende schade. In het echt zouden in elk geval Hardy (de dikke) en in mindere mate Laurel (de dunne) slechtziend of zelfs blind zijn geworden.

Volgens Zegers, in het dagelijks leven oogarts in het Diakonessenhuis Zeist/Utrecht, hebben hij en zijn dochter het eerste medisch-wetenschappelijke artikel over Laurel en Hardy geschreven. Hij zegt dat het een spontaan idee was en niet bijvoorbeeld een schoolopdracht van zijn dochter. ,,Zelf doe ik vaker onderzoek naar minder alledaagse onderwerpen. Zo promoveerde ik op de ziekten en doodsoorzaak van Mozart en Bach", aldus Zegers.