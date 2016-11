Mariah Carey en ex zijn er nog niet uit

ANP Mariah Carey en ex zijn er nog niet uit

LOS ANGELES - Er zit maar geen schot in de onderhandelingen tussen Mariah Carey en haar ex-verloofde James Packer over de financiële afwikkeling van hun huwelijk dat niet doorging. Volgens TMZ beschuldigt de zangeres de Australische zakenman van leugens en opportunisme. Hij zou haar hebben gebruikt voor het binnenhalen van lucratieve zakendeals.

Door ANP - 19-11-2016, 11:29 (Update 19-11-2016, 11:29)

Hoewel het huwelijk van de baan is, houdt Mariah vol dat ze veel kosten heeft gemaakt voor haar ex. Ze is met haar kinderen verhuisd naar Los Angeles en daarnaast wil ze smartengeld omdat ze door de omstandigheden haar Zuid-Amerikaanse tournee heeft moeten afzeggen. Bronnen in het kamp van James Packer zeggen echter dat de tournee is geannuleerd als gevolg van tegenvallende kaartverkoop.

Volgens TMZ voelt James zich niet verplicht te buigen voor zijn ex en heeft de Australische zakenman er inmiddels genoeg van. Hij stelt dat ze nooit getrouwd zijn en dat Mariah daarom geen recht heeft op partneralimentatie. Mariah ziet dat anders. Zij vindt dat James haar tijdens hun verloving gebruikte bij het zakendoen, want hij nam haar mee naar recepties om in contact te kunnen komen met belangrijke mensen en buitenlandse hoogwaardigheidsbekleders.

Mariah wil 50 miljoen dollar van haar ex, zoals het stel in de huwelijkse voorwaarden zou hebben afgesproken. Bronnen uit het kamp van James zeggen dat hij hooguit iets betaalt om van de kwestie af te zijn. Overigens dreigt geen van beiden met rechtszaken.