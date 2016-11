Bruno Mars rijdt mee met James Corden

ANP Bruno Mars rijdt mee met James Corden

LOS ANGELES - James Corden heeft een nieuwe ster in zijn auto gekregen om een stukje mee te zingen tijdens Carpool Karaoke. De Late Late Show-presentator is volgens E! News gespot met Bruno Mars tijdens opnames in Los Angeles voor het populaire onderdeel van zijn show.

Door ANP - 19-11-2016, 13:09 (Update 19-11-2016, 13:09)

Een paar dagen eerder was Corden al gezien in New York toen hij met Madonna in de auto zong. Beide gasten werden al verwacht. De presentator had tijdens een event aan verslaggevers verklapt dat hij Madonna, Mars en Beyoncé nog op zijn verlanglijstje heeft staan. Dus nu is de vraag wanneer Queen B. een lift krijgt.

Tijdens Carpool Karaoke rijdt Corden met een celebrity meestal door Los Angeles terwijl hij diegene interviewt en ze samen zijn of haar grootste hits meezingen. In voorgaande edities reden onder anderen Britney Spears, Mariah Carey, Justin Bieber, Adele, Jennifer Lopez en Lady Gaga een stukje mee.