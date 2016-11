Hit Toni Erdmann passeert 20.000 bezoekers

ANP Hit Toni Erdmann passeert 20.000 bezoekers

AMSTERDAM - De Duitse komedie Toni Erdmann heeft binnen een week meer dan 20.000 bezoekers getrokken in de Nederlandse filmtheaters. Dat heeft distributeur September Films zondag bekendgemaakt. Dit is een opvallend resultaat; Duitse films trekken doorgaans in Nederland niet veel publiek in de bioscopen.

Door ANP - 20-11-2016, 7:55 (Update 20-11-2016, 7:55)

De bitterzoete tragikomedie vertelt over een vader die tijdens een spontaan bezoek aan zijn dochter, die in het buitenland werkt, merkt hoe ongelukkig zij is. Hij besluit haar te helpen door met zijn alter ego Toni Erdmann haar leven op een positieve manier te gaan ontregelen.

De film, waarin de Nederlandse actrice Hadewych Minis een bijrol speelt, kreeg van de Nederlandse pers louter lovende recensies. De komedie gooide eerder hoge ogen op het Filmfestival van Cannes en is dit jaar de Duitse inzending voor de Oscars. Ook maakt de film kans op een aantal European Film Awards.

Toni Erdmann is te zien in 36 zalen. De filmtheaters hebben het sowieso druk deze weken. Ook Nederlandse titels als Layla M, over een Amsterdams meisje dat radicaliseert, en Tonio, de verfilming van het boek van A.F.Th van der Heijden over zijn overleden zoon, trekken volle zalen.