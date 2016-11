Striptekenaar Van Driel opent eigen expositie

HAARLEM - Duizenden krantenlezers worden dagelijks met zijn humoristische stripjes wakker, maar vanaf zondag zijn de overbekende beelden uit onder meer FC Knudde en De Stamgasten ook op groot doek te bewonderen. Geestelijk vader Toon van Driel opent dan zijn eigen expositie in Haarlem.

Door ANP - 20-11-2016, 8:51 (Update 20-11-2016, 8:51)

De schilderijen variëren in grootte, maar hebben allemaal één ding gemeen: er moet om gelachen worden. Of het nu 20.000 pinguïns op een ijsschots zijn of Knudde die 4-2-4 probeert te spelen, niets is te gek voor de 71-jarige Van Driel. ,,Er zit altijd wel een grap in. Zo’n schilderij moet je blij maken’’, zegt hij.

Bezoekers van de expositie kunnen de stripfiguren nu niet alleen een keer in het groot bewonderen, maar krijgen ook een ,,making of’’ van de krantenstripjes. ,,Alle originele tekeningen zijn te zien inclusief al het gefriemel en gedoe wat daarbij hoort.’’

Hiddink

Opvallend genoeg is het oud-bondscoach Guus Hiddink, een geliefd mikpunt in de strips van Van Driel, die de tentoonstelling opent. ,,Misschien denkt hij door hier te komen dat ik hem nooit meer teken.”

De expositie betekent overigens niet dat Van Driel klaar is met de stripjes in de krant. Hoewel hij het wel ziet als de start van zijn schilderscarrière zijn de kranten nog altijd ,,heilig’’ voor hem. ,,Dat hoop ik nog zeker twintig jaar te doen.’’