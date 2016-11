Verkoop Star Wars Rogue One maandag van start

ANP Verkoop Star Wars Rogue One maandag van start

AMSTERDAM - De kaartverkoop voor de nieuwe Star Wars-film Rogue One gaat maandagochtend al van start. Disney heeft hiertoe besloten om aan de grote vraag van fans naar de film tegemoet te komen, meldt de distributeur zondag.

Door ANP - 20-11-2016, 9:17 (Update 20-11-2016, 9:17)

Rogue One is een spin-off van de gewone Star Wars-reeks, waarvan vorige jaar met veel succes het zevende deel uitkwam. De film vertelt over een groep helden de in roerige tijden met elkaar samenwerkten om de plannen voor de Death Star te stelen van het Keizerrijk. Dit moment is allesbepalend gebleken in de Star Wars-mythologie.

De trailer van de nieuwe Star Wars-episode vestigde na de lancering een record door binnen 24 uur meer dan 112 miljoen keer online bekeken te worden. In Rogue One, die vanaf 14 december in de bioscopen te zien is, spelen Felicity Jones, Diego Luna, Mads Mikkelsen en Forest Whitaker de hoofdrollen.

Tickets zijn vanaf maandag te koop via de Nederlandse website van de film.