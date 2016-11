Jenny Arean ontvangt Blijvend Applaus Prijs

AMSTERDAM - Zangeres en cabaretière Jenny Arean (74) heeft zondagmiddag de Blijvend Applaus Prijs 2016 in ontvangst genomen. Arean kreeg de cabaret- en kleinkunstprijs zondag uit handen van Job Cohen in een vol theater De Kleine Komedie in Amsterdam. De prijs bestaat uit een bronzen sculptuur en 5000 euro.

Door ANP - 20-11-2016, 16:43 (Update 20-11-2016, 16:43)

De Blijvend Applaus Prijs is een erkenning voor haar hele oeuvre. ,,Jenny Arean is de beste chansonnière van Nederland, die met een onverzettelijke overtuigingskracht en fonkelende expressie zingt wat ze te zeggen heeft", aldus de jury. ,,Gretig en genietend".

Jenny Arean staat nog tot en met maart in de theaters met de voorstelling Jenny Arean & Marijn Brouwers. Tijdens de uitreiking in De Kleine Komedie waren er optredens van Paul de Munnik, Lucretia van der Vloot en Marijn Brouwers. Zij zongen liedjes uit het repertoire van Jenny Arean. Ivo de Wijs hield een voordracht in de vorm van een gesproken column. Ook Meral Polat en Matteo van der Grijn traden op, zij zongen het lied De grachten zijn van iedereen. In haar dankwoord zei Arean dat ze veel te danken heeft aan haar tekstschrijvers en componisten die een belangrijke rol hebben gespeeld in haar lange carrière.