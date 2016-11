'Melania Trump blijft met zoon in New York'

NEW YORK - Donald Trump zal de eerste maanden van zijn Amerikaanse presidentschap in zijn eentje in het Witte Huis moeten wonen. Toekomstig Firste Lady Melania blijft voorlopig in New York zodat hun tienjarige zoon Barron daar zijn schooljaar kan afmaken, meldt TMZ.

Door ANP - 20-11-2016, 17:20 (Update 20-11-2016, 17:20)

Bronnen rond Trump vertellen dat Melania het schoolleven van Barron niet wil ontwrichten in het midden van een jaar. Daarom blijft ze in ieder geval tot en met juni in de Trump Tower in Manhattan wonen.

Barron is het enige kind van Melania, voor Donald is Barron zijn vijfde. Melania is erg close met Barron en wil hem niet wegrukken uit zijn sociale leven dat bestaat uit school, zijn vriendenkring en sport. Melania zal daarom op en neer reizen naar Washington voor officiële verplichtingen.