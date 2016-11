Jong en oud op première Ciske de rat

AMSTERDAM - In het DeLaMar Theater in Amsterdam ging zondagmiddag de musical Ciske de rat in première. Bekende Nederlanders die gehoor hadden gegeven aan de uitnodiging verschenen met hun eigen kwajongens -meisjes op de rode loper van het theater. De meeste aandacht ging echter uit naar de jongetjes die afwisselend de rol van Ciske zullen spelen.

Door ANP - 20-11-2016, 18:10 (Update 20-11-2016, 18:10)

Pernille la Lau had haar dochter meegenomen. ''Och, toen ik twaalf was, was ik gek van Ciske. En nu is mijn dochter dertien'', zegt Pernille. "Time flies'', concludeert de Koffietijd-presentatrice op Instagram. Mariska van Kolck, die in de vorige Ciske de Rat-musical de rol van Tante Jans speelde, kwam met haar zonen af op de première van de nieuwe versie. Xandra Brood kwam met dochter Hollly.

Jenny de Munk, de vrouw van hoofdrolspeler Danny de Munk, verscheen met hun kinderen Bo en Davy op de rode loper. Fiona Hering had haar zoontje meegenomen. Marlayne Sahupala meldde zich met haar dochter op de rode loper. Jan des Bouvrie kwam opnieuw met dochter Bo, net als in 2007 toen de musical in Carré in première ging.

Verkleed

Bastiaan en Tooske Ragas kwamen met het hele gezin, hun twee zoontjes zijn daarbij als Ciske verkleed. Laura Vlasblom kwam in gezelschap van haar zoontje, net als Jeroen van der Boom die in de taxi met zijn zoontje Luuk arriveerde. Luuk vindt Ciske de Rat erg leuk, zegt hij in een filmpje op Instagram. ''Wij wensen alle mensen van Ciske de Rat succes. We gaan heel hard klappen", zegt vader Jeroen.

Andere bekende Nederlanders die met hun (klein)kinderen acte de présence gaven op de première waren Barbara Barend met opa Frits Barend, Dirk Zeelenberg, Peter Faber en Herman den Blijker.

In de nieuwe musical speelt Danny de Munk de volwassen Ciske de Rat. De jonge versie wordt gespeeld door diverse jonge acteurs. Ellen Evers speelt Ciske's moeder, Bas Keijzer speelt zijn vader die een nieuwe liefde vindt bij Tante Jans (Brigitte Nijman). Oud D66-Kamerlid Boris van der Ham heeft ook een rol in de musical te pakken. Hij vertolkt de rol van kinderinspecteur Muysken. Ciske de Rat - De musical is vier maanden in het DeLaMar Theater in Amsterdam te zien. Daarna volgt een tournee langs theaters in het land.