ANP Bieber, Drake en Rihanna winnaars AMA's

LOS ANGELES - Justin Bieber, Drake en Rihanna zijn de grote winnaars van de American Music Awards (AMA's) 2016. De muziekprijzen werden zondagavond uitgereikt tijdens een spectaculaire awardshow in Los Angeles. Bieber sleepte vier beeldjes in de wacht, Drake nam er drie mee naar huis en ook Rihanna kan op haar schouw plek inruimen voor drie nieuwe awards.

Door ANP - 21-11-2016, 8:14 (Update 21-11-2016, 8:14)

Justin Bieber werd uitgeroepen tot favoriete mannelijke artiest pop/rock, won met zijn plaat Purpose de prijs voor favoriete pop/rock-album van het jaar, kreeg een beeldje voor Love Yourself als favoriete pop/rock-nummer en hij kreeg de award voor video van het jaar (Sorry). Drake werd uitgeroepen tot favoriete rap/hiphop-artiest, maakte met Views het favoriete rap/hiphop-album van 2016 en met Hotline Bling het favoriete rap/hiphop-nummer. Rihanna werd uitgeroepen tot favoriete vrouwelijke artiest in de categorie soul/r&b, won met Anti de award voor favoriete soul/r&b-album en sleepte een AMA in de wacht met het nummer Work waarop ze samen met Drake te horen is.

Drake brak vooraf al het record van meeste nominaties. De Canadese hiphopper maakte kans op dertien awards, waarmee hij het 32 jaar oude record van Michael Jackson verbrak. Jackson werd in 1984 elf keer genomineerd voor de Amerikaanse muziekprijzen.

Ariana Grande kreeg zondagavond de felbegeerde AMA voor artiest van het jaar.