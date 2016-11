Geen tweede seizoen Super Freek Show

HILVERSUM - Er komt geen tweede seizoen van het populaire tv-programma De Super Freek Show. De reden? Presentator Freek Vonk staat liever in de jungle dan in de studio. Dat laat hij maandag weten via Facebook in reactie op vragen over een vervolg van zijn familieshow.

Door ANP - 21-11-2016, 12:25 (Update 21-11-2016, 12:25)

De bekende bioloog noemt het maken van een eigen zaterdagavondshow een waanzinnig avontuur. "Ik ben ongelooflijk trots op datgene wat we hebben gemaakt. En heel erg dankbaar voor iedereen die eraan heeft meegewerkt. Schurend tegen de miljoen kijkers aan was het een groot succes."

Hij gelooft zelfs dat het studioprogramma met wat aanpassingen nog beter had kunnen worden, maar toch luistert hij naar zijn hart. "Uiteindelijk ligt mijn hart en mijn passie in het filmen van wilde dieren in de wildernis, en daarmee jullie de schoonheid van de natuur en de dierenwereld te laten zien. De jungle is mijn natuurlijke habitat, niet de studio."

De Super Freek Show was sinds eind augustus op zaterdagavond te zien op NPO 1. Vonk presenteerde de quiz samen met Evi Hanssen.