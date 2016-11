'The Walking Dead ooit naar groot scherm'

LOS ANGELES - De geruchten duiken eens in de zoveel tijd op en nu heeft The Walking Dead-producer Scott Gimple zelf wat olie op het vuur gegooid. Daily Star meldt dat de producer van de successerie een filmavontuur voor de tv-hit niet uitsluit.

Door ANP - 21-11-2016, 15:37 (Update 21-11-2016, 15:37)

"Ik ben er zeker van dat er een dag komt, linksom of rechtsom, dat we een film gaan maken. Dat lijkt me super cool." Overigens hoeven fans er volgens Gimple er niet op te rekenen dat de originele cast in een Walking Dead-film te zien zal zijn.