ANP Martin Freeman en Amanda Abbington uit elkaar

LONDEN - Acteur Martin Freeman en actrice Amanda Abbington zijn gescheiden. Ze waren sinds 2001 een stel en hebben samen twee kinderen, Joe (10) en Grace (8).

Door ANP - 22-12-2016, 21:37 (Update 22-12-2016, 21:37)

''Ik ben niet meer bij Amanda'', zegt Freeman in een interview met The Financial Times. ''We zijn als vrienden uit elkaar gegaan, ik zal altijd van Amanda blijven houden'', aldus de acteur, die vooral bekend is van zijn rol als Bilbo Baggins in The Hobbit-films en als Dr. John Watson in de serie Sherlock.

De 45-jarige Freeman en de 42-jarige Abbington leerden elkaar kennen op de filmset van Men Only. Ze speelden daarna vaker in dezelfde producties. Tegenwoordig zijn ze samen te zien in de BBC-serie Sherlock, waarin ze een getrouwd koppel spelen.