ANP Boerin Bertie wint Expeditie Robinson 2016

AMSTERDAM - Boerin Bertie Steur is de winnaar van Expeditie Robinson 2016. In een spannende finaleproef toonde zij zich de beste Robinson. Ze versloeg rapper Dio en voormalig wielrenner Thomas Dekker in de laatste aflevering van het RTL5-programma.

Door ANP - 22-12-2016, 22:11 (Update 22-12-2016, 22:11)

De vaste kijkers moesten donderdagavond nog lang wachten op de ontknoping. De finaleproef begon pas halverwege het anderhalf uur durende programma. Daarvoor spraken presentatoren Dennis Weening en Nicolette Kluijver met de kandidaten van het zeventiende seizoen van Expeditie Robinson. De uitzending werd afgelopen maandag al opgenomen in Amsterdam.

De lange finaleproef bestond uit zes onderdelen. De kandidaat die als laatste het lastige derde onderdeel voltooide, viel af. Dat was Thomas Dekker. Dio lag daarvoor lange tijd op kop, maar na de derde opdracht pakte Bertie de leiding in de finale. Bij de afsluitende opdracht raakte ze als eerste de drie doelwitten bij het kokosnoot schieten.

“Dit voelt te gek natuurlijk”, zei een enthousiaste Bertie na het zien van de ontknoping. “Ik heb mijn eigen ding gedaan. Het is ongelofelijk dat ik zo ver ben gekomen. Ik had het nooit verzonnen dat ik het zou redden.” De boerin werd als eerste deelnemer weggestemd, maar wist te overleven op afvallerseiland en knokte zich zo naar de winst.