Chris Martin verrast daklozen met concert

ANP Chris Martin verrast daklozen met concert

NEW YORK - Coldplay-zanger Chris Martin bracht woensdag een bezoekje aan daklozenopvang in New York, en besloot ter plekke 's avonds terug te komen voor een concert.

Door ANP - 23-12-2016, 2:04 (Update 23-12-2016, 2:04)

Volgens Time kreeg Chris een rondleiding door The Bowery Mission, waar hij even aan het jammen sloeg met de aanwezigen. Hij besloot ter plekke om 's avonds een benefietconcert te geven. Hij speelde daar zonder zijn band, maar met twee achtergrondzangeressen die met hulp van de opvang hun leven op de straat achter zich hebben gelaten.

"Chris is het levende bewijs dat één persoon het verschil kan maken", zei één van de zangers, die nu de woordvoerder is van de missie. "Nu de temperatuur daalt en we duizenden eenzame mensen door de feestdagen proberen te helpen, heeft Chris onze moraal flink omhooggehaald."