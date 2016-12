Charlie Puth boos over 'bedrog' Bella Thorne

MIAMI - De prille liefde tussen Charlie Puth en Bella Thorne is niet alleen alweer over, de zanger lijkt ook behoorlijk boos op de voormalige Disney-kindster.

23-12-2016

Charlie werd er donderdag door fans op gewezen dat Bella de dag ervoor foto's op social media plaatste waarop ze innig te zien was met haar ex Tyler Posey. De See You Again-zanger liet daarop via Twitter weten: "Ik ken Tyler niet persoonlijk, maar hij zou niet op deze manier behandeld moeten worden."

Toen zijn volgers suggereerden dat Bella nog met Tyler was toen ze met Charlie aanpapte, twitterde de muzikant: "Ze zei tegen mij dat ze niet meer met hem was. Dit is allemaal nieuws voor mij." In een volgende tweet liet hij weten: "Ik wil niets dan rust voor iedereen. Ik heb me uit deze situatie verwijderd." Bella reageerde via social media. "Ty en ik zijn al meer dan twee weken uit elkaar en ik ben niet met Charlie aan het daten. We zijn alleen vrienden."

Eerder deze week onthulde TMZ de romance tussen Charlie (25) en Bella (19). De site plaatste foto's waarop de twee zoenend te zien waren op het strand van Miami.