MTV reageert op dood 16 And Pregnant-moeder

ANP MTV reageert op dood 16 And Pregnant-moeder

LOS ANGELES - MTV is bedroefd over het overlijden van een deelnemer aan realityserie 16 And Pregnant. Dat schrijft de zender in een verklaring. "Onze gedachten zijn bij haar familie."

Door ANP - 23-12-2016, 3:14 (Update 23-12-2016, 3:14)

Valerie Fairman was te zien in het tweede seizoen van de serie. Daarin werd ze op haar vijftiende moeder van dochter Nevaeh. De tiener worstelde jaren met een drugsverslaving en werd in 2015 opgepakt voor prostitutie. Ze werd woensdag dood aangetroffen in het huis van een vriendin. Volgens haar moeder ging het om een overdosis, zo vertelde ze aan Entertainment Tonight. Valerie was 23 jaar.

Verschillende andere deelnemers uit 16 And Pregnant en spin-off Teen Mom reageerden op de dood van hun collega. "Ik sprak haar een paar maanden geleden nog en vertelde haar dat ik trots was dat het zo goed met haar ging", liet Jenelle Evans weten. Chelsea Houska noemde het overlijden van haar mede-deelneemster "ongelooflijk verdrietig". Farrah Abraham plaatste een lange post op Instagram, waarin ze onder meer schreef: "Ik ben diepbedroefd over deze tragedie. Ik wou dat iemand in haar omgeving haar had kunnen helpen en bid voor liefde, veiligheid en rust voor haar dochter tijdens deze verwarrende feestdagen."