Céline Dion blikt terug op moeilijk jaar

LAS VEGAS - The Show Must Go On, is het thema van de terugblik op 2016 die Céline Dion donderdag plaatste op Facebook. In de video is uiteraard veel aandacht voor het overlijden van haar echtgenoot René Angélil op 14 januari van dit jaar.

Door ANP - 23-12-2016, 4:25 (Update 23-12-2016, 4:25)

De compilatie start met het nieuws over de dood van René en beelden van zijn uitvaart. Daarna is Célines terugkeer naar Las Vegas te zien, waar ze weer meerdere keren per week optreedt in het Caesar's Palace hotel. Haar eerste optreden daar na het overlijden van haar man was één van de moeilijkste ooit, vertelt de zangeres in de video. In de beelden is te zien dat ze tijdens het concert het nummer All By Myself zingt.

Hoogtepunten uit het jaar van de Canadese zangeres zijn verder de Billboard Music Awards waar ze het beeld voor Muzikaal Icoon kreeg uitgereikt door oudste zoon René-Charles, haar Europese tournee, verschillende bezoeken aan de Fashion Weeks van Parijs en New York en haar duizendste optreden in Las Vegas.

"Mijn stem klinkt niet zonder jullie", schrijft Céline aan het einde van de video in een boodschap aan haar fans. "Jullie hebben mijn jeugddroom waargemaakt. Ik hoop dat ik jullie heb geïnspireerd ook jullie dromen na te jagen."