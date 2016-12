Miryanna van Reeden houdt kleren aan

ANP Miryanna van Reeden houdt kleren aan

AMSTERDAM - Miryanna van Reeden peinst er niet over uit de kleren te gaan voor een blad als Playboy. “Ik wil niet in het schap bij de supermarkt komen te liggen en dan met een bonuskaart bij de kassa af te rekenen zijn”, zegt de 49-jarige actrice in De Telegraaf.

Door ANP - 23-12-2016, 8:01 (Update 23-12-2016, 8:01)

Playboy benaderde Miryanna wel. “Ze bleven maar bieden, steeds hogere bedragen. Het hoogste bod heb ik niet eens onthouden want ik wist toch wel dat ik het in geen geval zou doen.”

Met seksscènes heeft de Goede tijden, slechte tijden-actrice dan weer minder problemen. “Soms is naakt nodig en daar loop ik dan ook niet voor weg. Het is immers gek om bijvoorbeeld in je jurk te gaan staan douchen, maar als het even kan dan doe ik het liever niet.”

Met soapgeliefde Ludo Sanders, een rol van Erik de Vogel, duikt Miryanna zelfs op camera niet het bed in. “Een seksscène met Erik de Vogel zie ik dus echt niet zitten. Ik hou wat dat betreft wel van kleren hoor, haha.”