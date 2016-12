Danseres wil niet voor Trump optreden

LOS ANGELES - Een danseres van de beroemde Radio City Roxettes voelt er weinig voor om op te treden tijdens de inauguratie van Donald Trump. Nadat MSG Entertainment had bekendgemaakt dat de Roxettes de beëdiging op 20 januari zouden opluisteren, uitte Phoebe Pearl haar ongenoegen op Instagram, meldt The Hollywood Reporter.

Door ANP - 23-12-2016, 12:27 (Update 23-12-2016, 12:27)

"Ik voel me beschaamd en teleurgesteld dat we met de Roxettes moeten optreden tijdens de presidentiële inauguratie. De vrouwen met wie ik werk zijn intelligent en liefdevol en het is verschrikkelijk dat we moeten dansen voor een man die staat voor alles waar wij tegen zijn", schrijft Phoebe in de post, die inmiddels is verwijderd.

De hartenkreet van de danseres is de zoveelste negatieve reactie vanuit de artiestenwereld op het komende presidentschap van Donald Trump. Een aantal artiesten, onder wie Elton John en Celine Dion, liet al eerder weten niet te willen optreden tijdens de inauguratie. Wel is, naast The Roxettes, The Mormon Tabernacle Choir gecontracteerd.