Hans van der Togt gestopt met drinken

ROTTERDAM - Hans van der Togt drinkt geen druppel alcohol meer. ''Sinds eind november sta ik droog. Het moést gebeuren'', zegt de oud-presentator tegen AD.

24-12-2016

Na zijn veelbesproken interview in AD afgelopen augustus kreeg Hans van der Togt 'een tsunami aan reacties'. In het gesprek gaf hij toen toe te veel te drinken en eenzaam te zijn. Hij vindt ouder worden helemaal niets. De meeste reacties waren aardig. Mensen waardeerden zijn eerlijkheid. Maar er waren ook minder aardige reacties. Anderen wezen hem op de mooie kanten van ouder worden.

''Ik ben het gewoon niet met die mensen eens. Ik ben tevreden met mijn bestaan, maar vind er gewoon geen fuck aan om ouder te worden. Die briefschrijvers vonden me daarom zielig'', aldus Hans. ''Ik ben niet zielig. Alleen soms eenzaam. En oké, ik dronk er aardig wat bij. Dat was inderdaad niet goed.'' Daarom besloot de voormalig quizmaster er iets aan te doen. Hij zocht een verslavingsarts op. ''Het was gewoon veel te veel geworden. Dat zuipen was er langzaam weer ingeslopen. Ik kreeg lichamelijke klachten. Ben veel te zwaar geworden, sliep slecht, was vaak moe.''

Leugen

In het vorige interview zei Van der Togt nog dat hij zijn drankgebruik 'onder controle' had. ''Tja, dat was dus gewoon een leugen. Ik dronk echt geen sterk, maar dus wel twee flessen witte wijn per dag.'' Hans kon niet meer zonder, geeft hij toe. "Ik dacht altijd: 'Laat mij lekker een beetje alcoholist zijn. Ik doe er niemand kwaad mee.' Maar dat is veranderd. Misschien door al dat rumoer na het interview, maar vooral omdat ik toezegde eind december in een kerstshow in het theater mee te spelen. Met drank op het toneel op vond ik echt niet kunnen."

Sinds hij is gestopt met drank voelt Hans zich gezonder. Ook slaapt hij een stuk beter. ''Ik word ook niet meer zo depressief wakker. Niet dat ik nu opspring en roep: 'Yes! Weer een dag alleen in Achlum', maar mijn hoofd zit niet meer vol neerslachtige gedachten.''