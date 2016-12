Carrie Fisher 'stabiel' na hartaanval

ANP Carrie Fisher 'stabiel' na hartaanval

LOS ANGELES - De toestand van actrice Carrie Fisher is stabiel nadat zij vrijdag een hartaanval had gekregen in een vliegtuig, onderweg naar Los Angeles. Dat heeft haar broer, Todd Fisher, laten weten aan Amerikaanse media.

Door ANP - 24-12-2016, 11:53 (Update 24-12-2016, 11:53)

Fisher, vooral bekend als Princess Leia in vier Star Wars-films, is opgenomen in een ziekenhuis in Los Angeles, waarnaar zij onderweg was toen ze een kwartier voor de landing onwel werd. Een arts die aan boord was verleende eerste hulp.

Collega's van de zestigjarige actrice lieten via social media weten met haar mee te leven. "Gedachten en gebeden gaan uit naar onze vriendin en ieders favoriete prinses", twittert Peter Mayhew, Chewbacca in de Star Wars-filmserie. Mark Hamill, alias Luke Skywalker, voegt daar in een tweet aan toe: "alsof 2016 niet nog slechter kon...al onze liefde voor @carriefischer."

Acteur William Shatner, bekend als Captain Kirk uit de andere iconische sf-reeks Star Trek, leeft ook mee met zijn collega. "Ik vraag iedereen even te stoppen en aan Carrie Fisher te denken", tweet hij. Ook acteurs Chris Kattan, Christina Applegate en Corey Feldman en Fifty Shades-schrijfster E.L. James wensen Carrie via Twitter het allerbeste.