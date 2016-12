Evgeniy Levchenko voedt zoon op als gentleman

AMSTERDAM - Evgeniy Levchenko is van plan zijn vier maanden oude zoontje Kiy als een echte heer groot te brengen. "Ik ga hem sowieso veel meer manieren leren dan ik hier zie. Hij moet als man worden opgevoed", aldus de oud-voetballer en vriend van Victoria Koblenko tegen PS Het Parool.

Evgeniy wil dat zijn zoon zich later weet te gedragen tegenover vrouwen. ''Het zal wel een stom cultureel ding zijn, maar ik kan het nog steeds niet aanzien een vrouw te zien fietsen met een man achterop. Ik word daar he-le-maal gek van, het doet domweg pijn aan mijn ogen. Dan trapt zo'n vrouw in de regen met moeite een brug op, en die man zit op de bagagedrager te sms'en. Dat dóe je toch niet? En ja, oké, als een vrouw ergens per se wil betalen dan mag dat wel.''

Levchenko vindt dat mannen en vrouwen gelijk zijn, maar als hij het voor het kiezen heeft, betaalt hij toch liever alles. ''Van die stelletjes in een restaurant die het heel gezellig hebben, maar aan het eind van de avond de rekening splitten. Dan is de hele romantiek weg. Misschien vind je me nu heel ouderwets, maar in dit opzicht blijf ik voor altijd Oekraïens-Russisch."