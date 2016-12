Opbrengst Serious Request 8.744.131 euro

BREDA - De benefietactie Serious Request van NPO 3FM heeft dit jaar tot nu toe 8.744.131 euro opgehaald. Het bedrag werd flink gestuwd door de opbrengst van de nagellak-actie van het ongeneeslijk zieke jongetje Tijn van zes. Zijn initiatief had zaterdagavond ruim 2,5 miljoen opgeleverd.

Door ANP - 24-12-2016, 21:45 (Update 24-12-2016, 21:45)

Het bedrag valt hoger uit dan vorig jaar. Toen vorig jaar de dj's uit het Glazen Huis kwamen, werd een opbrengst van 7,5 miljoen bekendgemaakt. Uiteindelijk bleek, nadat alle donaties waren geteld, in totaal ruim 8,4 miljoen euro bijeengebracht. Of het bedrag dit keer ook nog hoger wordt blijkt in het komende jaar.

De eindopbrengst van dit jaar werd zaterdagavond bekendgemaakt nadat dj's Domien Verschuuren en Frank van der Lende het Glazen Huis in Breda hadden verlaten.

Tijn

Het Rode Kruis wil dit jaar met de opbrengst voorkomen dat kinderen sterven aan longontsteking. Jaarlijks kost dit aan zo'n 900.000 kinderen het leven.Boegbeeld van de actie was dit jaar de zesjarige ongeneeslijk zieke Tijn. Hij zorgde er met zijn initiatief Lak-aan voor dat heel Nederland aan het nagels lakken sloeg en werd nog even op het podium gezet.

Het dappere jongetje veroverde veel harten en was zelfs voor een dag burgemeester van Breda. Bekende Nederlanders en politici, inclusief premier Mark Rutte, lieten massaal hun nagels lakken. Nooit eerder bracht een individuele actie zoveel op. Volgens 3FM stond het vorige record op 755.555,55 euro van de actie Serious Ambtenaar in 2014.

Vernieuwing

De radiozender koos dit jaar voor vernieuwing, onder meer door geen drie maar twee dj's zes dagen lang in het Glazen Huis op te sluiten. Dat maakte de uitdaging nog groter om 24 uur per dag radio en tv te maken zonder daarbij te eten. De dj's draaiden vele verzoeknummers in ruil voor geld. De meest aangevraagde platen vanaf het jaar 2000 zijn vanaf zondag nog eens een week lang te horen op NPO 3FM.

Het was de tweede keer dat het Glazen Huis in Breda stond. Vanwege de aanslag op de kerstmarkt in Berlijn werden begin van de week extra veiligheidsmaatregelen genomen om te voorkomen dat voertuigen dichtbij de mobiele studio konden komen. Volgend jaar vindt de actie plaats vanuit Apeldoorn.