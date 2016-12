Britney Spears doodverklaard op Twitter

ANP Britney Spears doodverklaard op Twitter

SAN FRANCISCO - Fans van Britney Spears hebben maandag de schrik van hun leven gekregen. Op Twitter verschenen berichten dat de zangeres zou zijn overleden, maar dat bleek al snel niet waar.

Door ANP - 26-12-2016, 15:18 (Update 26-12-2016, 15:18)

De geruchten over Britney's dood werden gevoed door het officiële account van Sony Music Global. De platenmaatschappij meldde dat de zangeres was omgekomen bij een ongeluk en dat er 'later' meer bekend zou worden gemaakt. Op vrijwel hetzelfde moment volgde er een tweet van het account van zanger Bob Dylan: "Rest in peace @britneyspears", luidde het bericht, aangevuld met een huilende smiley.

Fans verkeerden daarna korte tijd in onwetendheid totdat de tweets werden verwijderd. Hackersgroep OurMine heeft de verantwoordelijkheid opgeëist. De groep hackte eerder accounts van onder meer Marvel en Netflix en het computersysteem van het magazine Variety.