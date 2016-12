Sarah Mens nieuwe liefde van Romelu Lukaku

27-12-2016

De twee leerden elkaar drie maanden geleden kennen in Miami, vertellen ingewijden aan Privé. De 23-jarige topspits van Everton was in Miami op vakantie en Sarah Mens werkte daar als stagiaire. Sarah zou inmiddels iedere week voor hem op de tribune zitten.

Ook Harry Mens heeft gereageerd op de nieuwe relatie en laat Privé weten leuke en aardige verhalen te hebben gehoord over Romelu. "Maar ik heb hem nog niet ontmoet. Hopelijk zal dat snel gebeuren."