'George Michael kampte met heroïneverslaving'

LONDEN - Volgens de Britse krant The Telegraph gaat het gerucht dat George Michael de afgelopen jaren met een heroïneverslaving kampte. Een bron onthulde aan The Telegraph dat Michael al eens in het ziekenhuis had gelegen door een overdosis.

Door ANP - 27-12-2016, 15:33 (Update 27-12-2016, 15:33)

"Hij is vaker met spoed naar de eerste hulp gebracht", vertelt de bron. "Hij gebruikte heroïne. Ik vind het al verbazingwekkend dat hij het nog zo lang heeft volgehouden".

Een hartstilstand, volgens de manager van Michael de doodsoorzaak, is veelvoorkomend bij heroïnegebruikers.