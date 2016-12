George Michael doet het goed bij iTunes

AMSTERDAM - George Michael domineert de hitlijsten van iTunes. In de Nederlandse albumlijst staat Ladies & Gentlemen op de eerste plek. Bij de populairste nummers staat Careless Whisper op 1.

Door ANP - 27-12-2016, 21:44 (Update 27-12-2016, 21:44)

In de single top 10 staat George maar liefst zes maal genoteerd. Naast Careless Whisper staat hij op 5 met Somebody To Love, het nummer dat hij deed met Queen. Don’t Let The Sun Go Down On Me, samen met Elton John, staat een plek lager. Zijn solohits Father Figure en Jesus Was Just A Child staan ook in de lijst, net als de kersthit Last Christmas. Die scoorde hij met Wham!.

Ladies & Gentlemen voert de albumlijst aan. George is met Symphonica terug te vinden op de derde plek. Older staat vijfde. Twenty Five staat op nummer 8, een plaats achter The Final van Wham!.

In België staat het zondag overleden popicoon met vijf albums in de top 10. Ook bij onze zuiderburen staat Ladies & Gentlemen op 1. Hij voert de Apple-lijst van populairste albums ook aan in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland en Australië.