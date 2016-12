Adoptiezoon Zsa Zsa Gabor overleden

ANP Adoptiezoon Zsa Zsa Gabor overleden

LOS ANGELES - De geadopteerde zoon van Zsa Zsa Gabor, Olivier von Anhalt, is overleden na een motorongeluk. Dat meldt Us Weekly.

Door ANP - 28-12-2016, 3:26 (Update 28-12-2016, 3:26)

De zoon van de actrice en haar man prins Frederic von Anhalt reed met zijn motor op de beruchte Mulholland Drive in Los Angeles waar hij op 18 december crashte. Olivier werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht maar overleed op 25 december aan zijn verwondingen. Precies een week nadat zijn moeder Zsa Zsa Gabor na een lang ziekbed overleed op 99-jarige leeftijd.

Zijn 73-jarige vader was niet op de hoogte van het ongeluk tot de autoriteiten hem informeerde over het overlijden van zijn adoptiezoon. Hij was in de veronderstelling dat Olivier nog in Duitsland was.

De adoptiebroer van Olivier, prins Marcus von Anhalt, plaatste een foto van de twee op Instagram en schreef: "R.I.P. Mijn broer, mijn beste vriend, mijn soulmate".