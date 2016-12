Vervolg op Fishers comedyshow was in de maak

ANP Vervolg op Fishers comedyshow was in de maak

NEW YORK - Carrie Fisher werkte kort voor haar dood aan een vervolg op haar populaire theatershow Wishful Drinking. Dat weet The Wrap.

Door ANP - 28-12-2016, 4:21 (Update 28-12-2016, 4:21)

Producent The Geffen Playhouse contracteerde Fisher voor een vervolg op de succesvolle autobiograpfische komedie, getiteld Wishful Drinking Strikes Back: From Star Wars to, uh, Star Wars! Volgens een ingewijde was de deal tussen Geffen Playhouse en Fisher zo goed als rond en het enige dat ontbrak waren speeldata.

Fisher zou samen met Josh Ravetch, met wie ze aan de eerste theatershow van Wishful Drinking werkte, de comedy schrijven.

De one-woman-theatershow Wishful Drinking had in 2009 groot succes op Broadway en inspireerde Fisher tot het schrijven van de gelijknamige autobiografie over haar leven en verslaving aan alcohol en drugs. Het boek werd een bestseller en kreeg van The New York Times een goede recensie. De krant omschreef het boek als "een grappige en grimmige memoire".

Theaterproducent Geffen Playhouse reageerde geschokt op het overlijden van de 60-jarige actrice. "We zijn aangeslagen door het overlijden van onze vriendin, Carrie Fisher", aldus de producent in een verklaring.