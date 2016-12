Scarlett meest lucratieve hoofdrolspeelster

ANP Scarlett meest lucratieve hoofdrolspeelster

NEW YORK - Een film met Scarlett Johansson in de hoofdrol deed het in 2016 het best in de bioscopen. Het Amerikaanse zakenblad Forbes rekende uit dat de 32-jarige actrice de meeste winst opleverde voor een film.

Door ANP - 28-12-2016, 9:50 (Update 28-12-2016, 9:50)

Scarlett leverde in totaal 1,2 miljard dollar (1,15 miljard euro) brutowinst op. Dat heeft ze vooral te danken aan haar hoofdrol in Captain America: Civil War, een van de meest lucratieve films van 2016. Ook Scarletts rol in Hail, Caesar! droeg een steentje bij.

Dankzij die rol blijft de actrice haar Captain America-collega’s net voor. Chris Evans, die de titelrol speelde, volgt met 1,15 miljard dollar (1,1 miljard euro) op de tweede plek van het Forbes-lijstje. Robert Downey Jr. was als Iron Man te zien in de Marvel-film en was daarmee goed voor een brutowinst van eveneens 1,15 miljard dollar (1,1 miljard euro).

Animatiefilms

Suicide Squad-actrice Margot Robbie en Amy Adams, die het afgelopen jaar te zien was in de succesfilms Batman v Superman: Dawn of Justice en Arrival, maken de top vijf compleet.

Forbes stelde de lijst samen aan de hand van de inkomsten uit de verkoop van bioscoopkaartjes. Animatiefilms waarin alleen de stemmen van acteurs te horen zijn, werden niet meegenomen.