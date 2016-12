'George Michael helemaal geen feestbeest'

ANP 'George Michael helemaal geen feestbeest'

LONDEN - Een van de buren van de afgelopen week overleden George Michael ontkent dat het Britse popicoon een feestbeest was. In een interview met People ontkracht de buur dat het een komen en gaan van feestgangers was bij George. Ook van geregeld ambulancebezoek is volgens de buur geen sprake geweest.

Door ANP - 28-12-2016, 21:46 (Update 28-12-2016, 21:46)

"Ik word best wel pissig als ik lees dat er allerlei wilde feestjes waren bij George. Hij was zo helemaal niet. Ik heb tien jaar bij hem in de buurt gewoond en ik heb nog nooit iets vreemds met hem meegemaakt. Niet één uit de hand gelopen feestje of geluidsoverlast."

Dat de hulpdiensten de laatste tijd geregeld over de vloer kwamen, is volgens de buur uit Oxfordshire ook al niet waar. "Er was helemaal niets raars aan de hand bij George. Hij is de laatste jaren misschien wat zwaarder geworden, maar ik zag hem een paar weken geleden nog en hij zag er helemaal niet ongezond uit."