ANP Mike Posner scoort grootste hit in Top 40

AMSTERDAM - Mike Posner heeft het afgelopen jaar de grootste hit in de Top 40 gescoord. I Took A Pill In Ibiza voerde de hitlijst tien weken aan. Posner stond dertig weken in de hitlijst met het nummer, dat door het Noorse duo SeeB werd geremixt.

Door ANP - 29-12-2016, 9:07 (Update 29-12-2016, 9:07)

Posner blijft Sia en Sean Paul ruim voor. Hun samenwerking Cheap Thrills eindigt in de jaarlijst van de Top 40 op de tweede plaats. Het nummer stond 29 weken in de hitlijst, maar kwam niet verder dan de derde plek. De nummer drie in de jaarlijst is voor Drake, die met One Dance wel een nummer 1-hit scoorde. Hij stond echter minder lang in de Top 40, in totaal 24 weken.

De succesvolste Top 40-hit van Nederlandse bodem staat dit jaar op naam van Afrojack en Fais. Hun Hey stond 22 weken in de hitlijst en verovert daarmee de veertiende plaats in de jaarlijst. Het nummer bereikte in mei zijn hoogste positie in de Top 40, de tweede plek.

Het jaaroverzicht van de Top 40 is op oudejaarsdag te horen op Radio 538. Ivo van Breukelen en Jeroen Nieuwenhuize draaien de honderd grootste hits van het afgelopen jaar tussen 10.00 en 18.00 uur.