ANP ‘Adele tijdens kerstdagen getrouwd’

<p>LOS ANGELES - Het lijkt erop dat Adele in het diepste geheim is getrouwd met haar geliefde Simon Konecki. De 28-jarige zangeres werd in Los Angeles gespot met een nieuwe, goudkleurige ring om haar vinger. Daily Mail publiceerde foto’s van Adele met het sieraad.</p><p>Geruchten dat Adele en Simon van plan waren rond Kerstmis te trouwen, deden al langer de ronde. Door te trouwen tijdens een schoolvakantie kon Simons negenjarige dochter uit een eerder huwelijk de intieme huwelijksceremonie bijwonen.</p><p>Adele en de 42-jarige Simon zijn zo’n vijf jaar samen. Samen hebben ze een zoontje, de vierjarige Angelo. Vorige maand zouden Adele en Simon zich hebben verloofd.</p>

Door ANP - 29-12-2016, 12:09 (Update 29-12-2016, 12:09)