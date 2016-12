Spullen George Michael gewild op Marktplaats

ROTTERDAM - Sinds het overlijden van George Michael op eerste kerstdag worden dagelijks honderden spullen die met de popster te maken hebben, verhandeld op Marktplaats. Het meest in trek zijn vinyl singles, cd's, dvd's, posters, boeken en tijdschriften.

Door ANP - 29-12-2016, 16:36 (Update 29-12-2016, 16:36)

"Gemiddeld wordt er op 'een normale dag’ veertien keer gezocht op George Michael", aldus een woordvoerster donderdag. Op tweede kerstdag, toen het nieuws over zijn dood langzaam maar zeker overal doordrong, lag dat aantal op ruim 2100.

Een origineel kaartje voor een concert van Michael in de Amsterdam ArenA in 2007 wordt aangeboden voor 12,50 euro en een gouden plaat van het duo Wham! moet 299 euro opleveren. Wie een gesigneerde maxisingle van de hit 'Faith' wil, moet nog iets dieper in de buidel tasten: de vraagprijs op Marktplaats was donderdag 475 euro.