Derde kind voor actrice Ellen Pompeo

ANP Derde kind voor actrice Ellen Pompeo

LOS ANGELES - Het gezin van Ellen Pompeo en haar man Chris Ivery is uitgebreid met een derde kind. The Daily Mail publiceerde donderdag foto's van Ivery die een ommetje maakt met de baby. Een woordvoerster van de actrice bevestigt aan Us Weekly dat Ellen een derde kind heeft gekregen.

Door ANP - 29-12-2016, 19:12 (Update 29-12-2016, 19:12)

De 47-jarige Grey Anatomy-actrice Ellen Pompeo en muziekproducent Chris Ivery trouwden in 2007. Twee jaar later kregen ze hun eerste dochtertje, Stella Luna. Hun tweede dochter Sienna May kwam in 2014 ter wereld dankzij een draagmoeder.

Het geslacht en de naam van de derde spruit zijn nog niet bekend.