ANP Elijah Wood eet rendier in Noord-Zweden

SUNDSVALL - Acteur Elijah Wood is woensdagavond opgedoken in een restaurant in Noord-Zweden. Dat meldt de krant Expressen. In het tentje, dat luistert naar de naam Tuppen, at hij een rendierentrecote en spoelde hij de maaltijd weg met een lokaal gebrouwen biertje.

Door ANP - 29-12-2016, 19:55 (Update 29-12-2016, 19:55)

De eigenaar van de zaak wist eerst niet wie de beroemde buitenlandse klant was. “Zijn gezicht kwam me wel bekend voor”, zegt hij tegen Expressen. Collega’s van de 44-jarige Alexander Krutys hielpen hem uit de droom en vertelden dat het om Elijah ging.

Krutys maakte vervolgens een praatje met de acteur uit Lord of the Rings. Die vertelde dat hij op doorreis was naar Lapland. Elijah had een Zweedse vrouw bij zich, maar de uitbater van het tentje durfde niet te vragen wie ze was. Wel zei hij dat Elijah een aardige man was. Op Facebook staat een foto van de acteur. Hij poseert, dik aangekleed vanwege de vrieskou, voor het restaurant. Krutys bedankt de Brit in het bijschrift voor zijn bezoek.