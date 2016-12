Ex-vriendje Taylor Swift gearresteerd

ASPEN - Conor Kennedy, het ex-vriendje van Taylor Swift, is donderdag gearresteerd nadat hij bij een vechtpartij betrokken raakte in een discotheek in Aspen, Colorado. Dat meldt People.

Door ANP - 30-12-2016, 5:40 (Update 30-12-2016, 5:40)

Volgens agent Rick Magnuson trok Kennedy een andere bezoeker aan zijn shirt en sloeg hem vier keer op het achterhoofd. De kleinzoon van Robbert F. Kennedy, de vermoorde senator en broer van vermoorde president Kennedy, is vervolgens ingerekend en wanorderlijk gedrag ten laste gelegd.

De 22-jarige Conor Kennedy heeft een moeilijke jeugd gehad nadat zijn moeder in 2012 op 52-jarige leeftijd zelfmoord pleegde. In 2012 heeft hij een kortstondige relatie met zangeres Taylor Swift en in 2013 werd hij opgepakt voor de deur van het Witte Huis waar hij protesteerde tegen de aanleg van een oliepijpleiding dwars door de VS.

Kennedy heeft wel excuses aangeboden aan agenten en vertelde dat de man met wie hij in gevecht raakte een vriend van hem had beledigd. Toch hangt hem een jaar gevangenisstraf en een boete van 2650 dollar boevne het hoofd.