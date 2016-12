Maarten Heijmans houdt van gekte op 't podium

AMSTERDAM - Het is lastig rond de jaarwisseling aan acteur Maarten Heijmans te ontkomen. In de bioscopen draait momenteel Mees Kees 4 waarin hij meespeelt, op nieuwjaarsdag is de tv-registratie van de bejubelde musical De Gelaarsde Poes te zien en daarna speelt Heijmans drie weken in het DeLaMar zijn voorstelling De Huilende Kers.

Door ANP - 30-12-2016, 7:54 (Update 30-12-2016, 7:54)

Vooral de laatste twee producties delen een bepaalde gekte waar Heijmans erg van houdt. “Beide voorstellingen zijn odes aan de verbeelding en de creativiteit”, omschrijft hij. “Ik ben iemand die sowieso van een soort gekte op het podium houdt. Maar zeker deze tijd, waarin de wereld in brand staat, schreeuwt om dit soort gene-loze verhalen waarin zowel de acteurs als de kijkers op een aangename manier helemaal weg kunnen zweven.”

De Gelaarsde Poes is een familiemusical van het RO Theater waarin diverse klassieke sprookjes op een absudistische manier door de mangel worden gehaald. “Ik was vroeger al groot fan van de theaterstukken van regisseur Pieter Kramer”, vertelt Heijmans geestdriftig. “Het is dan heel onwezenlijk als hij je een keer uitnodigt om mee te spelen. Alsof je je hele jeugd Sesamstraat kijkt en opeens tussen Pino en Tommie mag staan.” Ter voorbereiding op de titelrol keek Heijmans vooral veel kattenfilmpjes op het internet, om te leren hoe katten zich bewegen.

Egotrippers

“Katten voelen zich altijd beter dan mensen, het zijn enorme egotrippers”, stelt de acteur. “Dus zo heb ik mij op het podium ook gedragen.” Een zelfde absurde sfeer kent de voorstelling De Huilende Kers, een reprise van een stuk dat hij tien jaar terug maakte toen hij samen met vriend en collega Ian Bok op de toneelacademie zat. “Het stuk is een soort liefdesbaby van Ian en mij die ontstond toen we in het tweede jaar van de opleiding iets wilden doen met onze liefde voor Japanse cinema en Chinese kungfu-films”, vertelt Heijmans.

“We improviseerden zelf altijd van die Aziatische gevechten op school.” Er is bijna geen decor, de twee mannen gebruiken amper attributen. “Ik herinner mij nog goed dat ik als kindje de stukken van Frank Groothof zag. Die deed een solovoorstelling over de odyssee: ik herinner mij dat ik écht op het podium de zee en de regen heb gezien waar hij alleen maar over vertelde. Dát is de kracht van toneel, dát is het effect dat je als acteur wil bewerkstelligen.”

Emmy Award

Toch kennen de meeste mensen Heijmans vooral van televisie. Hij brak twee jaar terug door met zijn hoofdrol in de serie Ramses; de acteur won zelfs een Emmy Award. “Ik heb toen we in New York waren wel met allerlei mensen gepraat”, vertelt hij. “Maar het is niet zo dat er opeens tientallen castingdirectors voor je in de rij staan. Soms gaat daar tijd over heen.” Natúúrlijk heeft de Nederlander interesse als HBO of Netflix hem een vaste rol in een serie aanbiedt. “Maar ik zou op dit moment niet meteen mijn hele leven in Amsterdam opgeven. Daarvoor heb ik het hier veel te leuk, en kan ik hier nog meer dan genoeg mooie dingen maken.”

De Gelaarsde Poes is op 1 januari te zien op NPO. De Huilende Kers speelt vanaf 5 januari drie weken in het DeLaMar.