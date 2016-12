Broekman, Weeber en Römer in romantische film

ANP Broekman, Weeber en Römer in romantische film

AMSTERDAM - Egbert-Jan Weeber, Manuel Broekman en Thijs Römer zijn toegevoegd aan de cast van de nieuwe romantische komedie Bella Donna’s. Dat heeft distributeur Dutch FilmWorks vrijdag bekendgemaakt.

Door ANP - 30-12-2016, 8:00 (Update 30-12-2016, 8:00)

Eerder werd al gemeld dat actrice Carolien Spoor-Karthaus, Kiki van Deursen en Eva Laurenssen de hoofdrollen in de film vertolken. De komedie vertelt over drie vriendinnen die na het overlijden van hun beste vriendin besluiten haar bucketlist te voltooien. Hierop staat, behalve straatracen, parachutespringen en het nemen van een ‘Brazilian wax’ ook het vinden van de ware liefde.

Spoor speelde eerder onder meer in Zwarte Tulp, Sneekweek en Antonia. Van Deursen is vooral bekend als rechercheur Maartje van Vught in de BNN-serie Smeris. Laurenssen was eerder te zien in de serie La Famiglia en de film Soof.

Zoop

Bella Donna's wordt geregisseerd door Jon Karthaus. Karthaus was eerder vooral bekend als acteur, onder meer in de serie Zoop. De komedie wordt geproduceerd door Kaap Holland; de opnames vinden op dit moment plaats.

De film is in het najaar van 2017 in de Nederlandse bioscopen te zien.