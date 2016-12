Dolf Jansen zet oudejaarsshow vrijdag online

AMSTERDAM - Cabaretier Dolf Jansen zet zijn oudejaarsvoorstelling Veilig vrijdagavond om 20.15 uur integraal online. Op deze manier hebben mensen op oudejaarsavond de keuze uit meerdere conferences, meldt zijn impresariaat Bunker Theaterzaken.

Door ANP - 30-12-2016, 8:26 (Update 30-12-2016, 8:26)

Claudia de Breij verzorgt op de NPO de oudejaarsconference dit jaar. Op RTL is Javier Guzman te zien met een show. Voor beide cabaretiers is het de eerste maal dat ze een oudejaarsvoorstelling maken.

Dolf Jansen vierde dit jaar zijn jubileum met de 25e oudejaarsconference in zijn carrière. Hij nam het jaar voor het eerst door in een voorstelling in 1988, toen nog met zijn maatje Hans Sibbel; de laatste tien jaar doet Jansen het solo.

Veilig

Zijn voorstelling heeft dit jaar de titel Veilig gekregen. De opname die vrijdagavond online komt, is op 22 december opgenomen in Theater De Veste in Delft. “Ik kom toch na de jaarwisseling vaak mensen tegen die het jammer vinden dat ze niet naar het theater konden komen. En ik vind het zelf ook jammer als de voorstelling helemaal verloren gaat”, aldus Jansen.

De Volkskrant gaf de voorstelling een 7,5 en stelde in een recensie dat "het trouwe publiek inmiddels weet wat het kan verwachten", maar dat de cabaretier deze keer "twee geslaagde variaties heeft aangebracht: een blokje ongenuanceerde comedy, en een mooi moment van bezinning". Het is de tweede maal dat Jansen zijn ‘oudejaars’ online zet. In het verleden was het jaaroverzicht van Lebbis en Jansen wel op de radio te horen.