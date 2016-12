Nederlandse films scoren in kerstvakantie

AMSTERDAM - De Nederlandse film doet het goed tijdens de kerstvakantie. Een derde van de vijftien best bezochte titels in de bioscopen zijn van eigen bodem. Dat is een flinke opsteker voor de Nederlandse film, die een relatief slecht jaar achter de rug heeft.

Door ANP - 30-12-2016, 9:07 (Update 30-12-2016, 9:07)

De best bezochte Nederlandse titel is nog steeds de romantische komedie Soof 2, die inmiddels de half miljoen bezoekers is gepasseerd. Het vierde deel in de Mees Kees-reeks, Langs de lijn, staat op de zevende plek met inmiddels bijna 100.000 bezoekers.

De romantische komedie Onze Jongens, met Jim Bakkum en Martijn Fischer als strippende bouwvakkers, trok in twee dagen al meer dan 50.000 bezoekers en ontpopt zich daarmee tot grote hit. Dit ondanks de zure recensies die regisseur Johan Nijenhuis traditiegetrouw weer kreeg van de serieuze critici.

Juf Kiet

Verder staan ook de Carry Slee-verfilming Kappen en de muzikale tragikomedie De Zevende Hemel nog in de top 15. Net buiten de lijst vallen overigens de muzikale roadmovie Waterboys van regisseur Robert Jan Westdijk en de documentaire De kinderen van Juf Kiet. Beide films trekken momenteel in de arthousebioscopen volle zalen.

De best bezochte film in de Nederlandse bioscopen was de afgelopen week de Star Wars-prequel Rogue One.