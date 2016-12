Lindsay Lohan werkt aan vervolg Mean Girls

LOS ANGELES - Actrice Lindsay Lohan werkt aan een vervolg op haar hitfilm Mean Girls. Dat vertelde zij donderdagavond (Amerikaanse tijd) in een interview op Facebook.

Door ANP - 30-12-2016, 10:04 (Update 30-12-2016, 10:04)

De dertigjarige ster heeft een opzet voor het mogelijke sequel geschreven en dringt er bij de studio op aan de film te gaan maken. “Het is niet aan mij om dat besluit te nemen”, stelde Lohan. “En Tina Fey, die ook het eerste deel speelde, en producent Lorne Michaels zijn heel druk. Maar ik blijf erop hameren dat het vervolg er moet komen.”

Actrice Rachel McAdams, die in het origineel te zien was als schurk, liet eerder dit jaar weten wel oren te hebben naar een Mean Girls 2. Ook regisseur Mark Waters zou interesse hebben in een sequel. Als het aan Lohan ligt, krijgt ook Jamie Lee Curtis een rol in het tweede deel. De twee sterren waren eerder samen te zien in de film Freaky Friday.

In het verleden werd al vaker gespeculeerd over een vervolg op Mean Girls. Ook werkt Tina Fey met haar echtgenoot, componist Jeff Richmond, aan een musicalversie van de film. Mean Girls, die vertelt over een meisje dat zich staande probeert te houden op haar nieuwe middelbare school, was in 2004 een grote hit.