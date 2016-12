Huilende bakker niet naar Raad Journalistiek [video]

ANP Huilende bakker niet naar Raad Journalistiek

AMSTERDAM - Bakker Venekamp uit Amsterdam stapt niet naar de Raad voor de Journalistiek om een rectificatie van de oliebollentest van het AD te vragen. De oliebollen van Venekamp kregen deze week de slechtste beoordeling van alle 123 bakkers die door de krant werden getest.

Door ANP - 30-12-2016, 12:43 (Update 30-12-2016, 13:02)

De reactie van bakker Alfred, die op AT5 in tranen uitbarstte, ontroerde internetgebruikers diep.

Aan een oproep op internet om toch bollen te kopen bij de Amsterdamse winkel, werd massaal gehoor gegeven. Ook BN'ers als Georgina Verbaan riepen op bollen te kopen bij de huilende bakker.

“We hebben het veel drukker dan normaal”, grinnikt eigenaar Koert van Egmond. Een klacht bij de Raad voor de Journalistiek gaat hij niet indienen. “Zo’n test blijft een kwestie van smaak. In Amsterdam vinden mensen dat extra vleugje kaneel heerlijk; de AD-redacteuren uit Rotterdam houden vermoedelijk van andere toevoegingen. Ieder zijn ding.”

Overigens was het achttien jaar geleden nog drukker; toen werd Venekamp nummer 1 in de AD-lijst. De eerste plek dit jaar in de test was voor meesterbakker Voskamp uit Spijkenisse.