Eva Jinek hekelt vragen over kinderwens

ANP Eva Jinek hekelt vragen over kinderwens

AMSTERDAM - Eva Jinek vindt het ''ongepast en ongemanierd" om in interviews te vragen naar iemands kinderwens. ''Mensen vragen het aan je alsof je vraagt wat je vanavond gaat eten'', zegt ze in AD Magazine.

Door ANP - 31-12-2016, 11:02 (Update 31-12-2016, 11:06)

''Vanuit de behoefte om iemand tegemoet te komen heb ik er altijd antwoord op gegeven, maar ik word nu steeds kwader als het mij of mijn vrouwelijke collega's van een bepaalde leeftijd wordt gevraagd'', legt de 38-jarige talkshowpresentatrice uit. ''Ik wil een punt maken en zal die vraag als journalist ook niet meer stellen."

''Misschien is de drempel om naar intieme dingen te vragen bij vrouwen wel lager'', zegt Eva. ''Ik geloof niet dat journalisten van Jeroen Pauw ooit willen weten hoe laat hij opstaat, of hij gaat sporten en wat hij eet. Daar wordt mij wel naar gevraagd."

Eva werd dit jaar verliefd op Dexter van der Voorn, de producer waarmee ze door Amerika trok voor het programma De Verenigde Staten van Eva. Ze voorziet geen problemen als ze haar tijd moet verdelen tussen hem en haar dagelijkse talkshow. ''Dexie, mijn liefje. Die weet toch met welke vrouw hij te maken heeft? Hij zit ook in het vak, dat helpt. Op jaarbasis ben ik straks twee keer drie maanden heel druk en is de aandacht niet zo groot, maar tegelijkertijd ben ik de andere helft van het jaar vol beschikbaar. Dan kan ik met hem lunchen, de dagelijkse boodschappen doen, voor hem koken. Dat is een luxe die ook niet iedereen heeft. Dit is de werkelijkheid waarin deze relatie moet plaatsvinden."

Eva Jinek keert maandag terug op tv met haar dagelijkse talkshow Jinek. In het nieuwe jaar wisselen Jinek en Pauw elkaar af en is er het hele jaar door een latenighttalkshow op NPO 1.