Katy en Orlando verdwalen in Tokio

TOKIO - Katy Perry en Orlando Bloom besloten 2017 in te luiden in Tokio. Dat verliep echter niet zonder problemen, liet de zangeres weten via social media.

Door ANP - 1-1-2017, 11:40 (Update 1-1-2017, 11:40)

Katy en Orlando raakten de weg kwijt in de Japanse miljoenenstad. “Verdwaald in Tokio”, liet Katy haar volgers weten. “We hebben afgeteld naar 2017 met vreemden op een stoep”, schreef de zangeres, die meteen lieten weten dat ‘alles gaat zoals het moet gaan’. “Op een beter Nieuwjaar.”

Katy en Orlando zijn ongeveer een jaar samen. Geruchten dat de 31-jarige zangeres en de 39-jarige acteur trouwplannen hebben werden in november gevoed toen Katy met een enorme diamanten ring om haar vinger werd gespot.