ANP Deze week nieuwe muziek Ed Sheeran

LONDEN - Ed Sheeran brengt vrijdag nieuwe muziek uit. Dat liet hij zondagmiddag weten via Twitter en Instagram, zijn eerste bericht op social media in maanden.

Door ANP - 1-1-2017, 15:20 (Update 1-1-2017, 15:20)

Of Ed één nummer uitbrengt of een heel album, is nog niet duidelijk. De singer-songwriter, die in december 2015 aangaf even rust te willen, liet alleen weten dat ‘nieuwe muziek’ op komst is. Dat deed hij middels een videootje van nog geen tien seconden, waarin hij een A4’tje met de tekst ‘new music coming friday!!’ omhoog hield.

Ed liet eind 2015 weten ‘een tijdje’ pauze te nemen van zijn telefoon, e-mail en social media. De 25-jarige zanger van hits als A Team en Thinking Out Loud wilde de wereld niet langer via een beeldscherm bekijken en besloot de tijd te nemen om te gaan reizen. Destijds kondigde Ed al aan dat zijn derde album onderweg was.

Ed schreef ruim een jaar geleden ook dat hij in het najaar van 2016 weer van zich zou laten horen. Zijn fans moesten echter tot half december wachten. Op 13 december veranderde Ed zijn profielfoto op Twitter in een groot blauw vlak, wat volgens Britse media betekende dat zijn nieuwe album nu echt snel zou verschijnen.