Ariana Grande in Final Fantasy-game

LOS ANGELES - Ariana Grande is als karakter speelbaar in Final Fantasy Brave Exvius, een roleplayinggame voor de iPhone en Android smartphones.

Door ANP - 2-1-2017, 2:17 (Update 2-1-2017, 2:17)

De zangeres plaatste op nieuwjaarsdag een foto op Instagram waarmee ze haar rol in het spel wereldkundig maakte. "Ik ben zo blij dat ik in Final Fantasy Brave Exvius zit *huilt*", schreef Grande bij de foto op Instagram. Het spel is gebaseerd op de populaire Final Fantasy serie. Spelers gaan met hun karakter door een fantasiewereld en binden de strijd aan tegen het kwaad. Dat karakter wordt gaandeweg sterker en beter.

Grande is in de game gekleed in haar beroemde konijnenpak. Ze droeg het zwarte latex pakje in de videoclip van Dangerous Woman. "Check mijn karakter in deze game het is het schattigste wat ik ooit in mijn hele leven heb gezien en ik ben er zo verliefd op dat ik mezelf niet in de hand kan houden", aldus Ariana.